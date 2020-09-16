Украина намерена присоединиться к Международной коалиции за равную оплату труда

Украина намерена присоединиться к Международной коалиции за равную оплату труда (EPIC), в то время как МОН опубликовало список самых популярных профессий среди поступающих в ПТУ

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабинета Министров в среду, передают Українськi Новини.

В частности, Кабмин одобрил проект соответствующего письма к секретариату коалиции.

По данным Министерства социальной политики, на начало 2020 года в Украине среднемесячная зарплата мужчин на 22% превышала среднемесячную зарплату женщин, в финансовой и страховой сферах разрыв в оплате труда женщин и мужчин составляет до 35%.

Международная коалиция за равную оплату труда была основана 18 сентября 2017 года на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) для сокращения разрыва в оплате труда женщин и мужчин и соблюдения принципа равной оплаты за равноценный труд.

Ранее от Украины к этой организации присоединилась Конфедерация работодателей, Совместный представительский орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов, от общественных организаций – Киевский институт гендерных исследований.

Теперь намерен присоединиться и Кабмин.

По оценке Международной организации труда законодательства, политики и практик на май 2019 года, Кабмин соответствует по 7 из 11 критериев для вступления в коалицию.

Как сообщали Українські новини, с 1 декабря состоится повышение соцстандартов – увеличится прожиточный минимум для всех категорий населения.

Также с 1 сентрября в Украине выросли минимальные пенсии.

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