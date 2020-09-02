Кабмин будет проводить заседания онлайн

Кабинет Министров утвердил порядок проведения заседаний онлайн. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Отмечается, что с целью обеспечения непрерывной работы правительства в период карантина утверждается порядок проведения заседаний правительства в режиме онлайн.

Таким образом, регламент Кабмина дополняется параграфом 26-1, согласно которому премьер-министр принимает решение о проведении заседания правительства в режиме видеоконференции (онлайн-заседание) или об участии члена правительства в таком режиме в заседании.

В ходе онлайн-заседания в зале заседаний должен присутствовать премьер и/или первый вице-премьер, или вице-премьер, а также могут присутствовать члены Кабмина, докладывающие по повестке дня.

При этом перечень лиц, присутствующих на заседании, составляется госсекретарем Кабмина и согласовывается с премьером.

Заседание открывается, если в нем принимают участие более половины должностного состава правительства, а голосование проходит путем поднятия руки.

Проект принят с доработкой в однодневный срок.

Как сообщали Українські Новини, в ЕБА заявили, что Кабмин не будет внедрять жесткие меры карантина в случае второй волны коронавируса.

Также 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 октября.

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