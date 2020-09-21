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21 сентября 2020, понедельник, 09:08 185
Общество 2020-09-21T10:45:02+03:00
Українські Новини
В понедельник утром Киев сковали традиционные пробки: где загруженные места

В понедельник утром Киев сковали традиционные пробки: где загруженные места

Ольга Фандорина
Киев, Пробки, заторы, Пробки в Киеве
Пробка
Пробка

Движение автомобилей в столице практически остановилось на подъезде из всех районов в сторону центра утром в понедельник, 21 сентября. Об этом сообщает Инфопортал со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По состоянию на 8:30 почти нет движения на Дарницком, Южном, Северном мостах и мосту Метро через Днепр в направлении правого берега. При этом можно было свободно проехать по мосту Патона.

По состоянию на 8.30 утра в Киеве "пробки" из автомобилей образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, на улицах Жилянской, Борщаговской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Кирилловской, Юрия Ильенко, на бульваре Тараса Шевченко, на Набережном шоссе и на Надднепрянском шоссе.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Петра Григоренко, Бажана и на Дарницком шоссе. Также пробки образовались на улицах Вифлеемской и Евгения Сверстюка.

Пробки в Киеве. Фото: infoportal.kiev.uaПробки в Киеве. Фото: infoportal.kiev.ua

Киев застрял в пробках. Фото: infoportal.kiev.uaКиев застрял в пробках. Фото: infoportal.kiev.ua

Как сообщали Українські новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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