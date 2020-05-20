Пандемия коронавируса вызвала экстремальное сокращение ежедневных выбросов углерода

Пандемия коронавируса вызвала масштабное сокращение ежедневных выбросов углерода. Об этом говорится в исследовании, опубликованном во вторник в журнале Nature Climate Change, передает Science Alert.

Отмечается, что благодаря карантину из-за пандемии коронавируса глобальные выбросы углерода в день в апреле были на 17% ниже, чем среднесуточные выбросы 2019 года.

В частности, результаты показали, что среднесуточные выбросы сократились на 18,7 млн тонн углерода в сравнении с прошлым годом. Это уровень выбросов, который можно сравнить с 2006 годом.

"Мы увидим, что глобальные выбросы углерода сократятся как минимум на 4% в этом году, а, возможно, и на 7-8 процентов. В любом случае, это будет крупнейшее падение от показателей после Второй мировой войны, и, возможно, чем когда-либо", – заявил соавтор нового исследования и глава Глобального углеродного проекта Роберт Джексон.

По данным исследователей, в начале апреля регионы, на которых сосредоточены 89% мировых выбросов, находились под некоторым типом блокировки. Они установили, что в странах, где действуют строгие приказы о пребывании дома, произошло ежедневное сокращение наземного транспорта на 50% и на 75% - ежедневное снижение авиаперелетов. В этих секторах выбросы сократились на 36 и 60 процентов соответственно.

Падение выбросов от наземного транспорта составило 43 процента от общего уменьшения ежедневных глобальных выбросов в сравнении с 2019 годом. Это связано с тем, что воздушные перевозки дают меньше 3% годовых выбросов углерода, тогда как наземный транспорт дает почти в 10 раз.

Как сообщали Українські Новини, исследователи обнародовали список 20 крупнейших топливных компаний мира, ответственных за треть всех выбросов углерода.