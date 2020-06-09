В Австрии собираются запретить дешевые авиабилеты и могут запретить короткие перелеты

Австрия, которая начала послаблять карантин с 14 апреля, запретит продавать дешевые авиабилеты из-за того, что авиаперелеты загрязняют окружающую среду. Цена билета на самолет в Австрии должна быть не менее 40 евро, что равняется фактическим расходам на перелет.

Решение приняли в понедельник, 8 июня.

Министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер назвала этот шаг противостоянием "социальному и природоохранному демпингу" (демпинг - продажа товаров ниже рыночных цен, - ред.).

Кроме того, пассажиры, которые планируют преодолевать самолетом расстояния меньше 350 км, будут должны доплатить еще 30 евро налога.

В дальнейшем в Австрии вообще могут запретить короткие перелеты длительностью менее трех часов, при условии, если существует альтернативный быстрый маршрут поездом.

Как сообщали Українські новини, с 4 июня Австрия снимет "коронавирусные" ограничения на границах со всеми ближними странами, кроме Италии.

28 апреля Австрия вышла из режима самоизоляции и разрешает мероприятия до 10 человек.