В Германии сообщили о множественных вспышках АЧС

В то время как на ферме в Закарпатской области тысячи свиней погибли после масштабного пожара на ферме, власти Германии сообщили о не менее пяти новых вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом в среду, 16 сентября, сообщил портал Meat-inform, передают Українські Новини.

Следы возбудителя АЧС обнаружили в тушах четырех диких свиней и одного живого кабана недалеко от германо-польской границы на востоке федеральной земли Бранденубрг. Зараженные животные были найдены спустя неделю после того, как в данном регионе выявили первый случай АЧС.

Из-за подтверждения чумы у свиней германская свинина не может быть сертифицирована для экспорта в течение некоторого времени. Это может нанести сильный удар отрасли, которая уже успела пострадать из-за пандемии коронавируса.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения животных, на протяжении первой недели сентября в странах Европы было выявлено более сотни вспышек АЧС. Среди лидеров Венгрия, Румыния и Польша.

Как сообщали Українські Новини, ранее Всеукраинский конгресс фермеров требует от властей ввести государственную компенсацию страхового платежа, который будет распространяться, в том числе, и на случаи потери поголовья из-за АЧС.

Также сообщалось, что из-за распространения АЧС в Китае свиное стадо было сокращено на 60 млн голов.

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