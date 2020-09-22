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22 сентября 2020, вторник, 20:25 352
Наука 2020-09-22T21:10:09+03:00
Українські Новини
Ношение очков может снизить риск заражения коронавирусом, — исследование

Ношение очков может снизить риск заражения коронавирусом, — исследование

Константин Долгий
Медицина, Наука, Пандемия коронавируса, исследование коронавируса
Очки. Фото: depositphotos.com
Очки. Фото: depositphotos.com

В то время как специалисты из Университета Дьюка в Бразилии заявили о возможности лихорадки денге повышать стойкость организма к коронавирусу нового типа, в Китайской Народной Республики (КНР) провели исследование, которое показало, что очки заметно снижают вероятность заразиться COVID-19.

Как передают Українські Новини, издание SlashGear сообщает, что результаты соответствующего исследования были опубликованы накануне в JAMA Opthalmology.

Предметы и части тела, на которых могут оседать частицы вируса SARS-CoV-2, являются не единственным источником передачи опасного заболевания: находящиеся в воздухе капли и аэрозоли также могут стать причиной инфицирования.

Недавно специалисты из КНР провели исследование, в ходе которого выявили взаимосвязь между ношением очков и значительно низким уровнем заражения коронавирусом.

Специалисты использовали данные о 276 пациентах с COVID-19, которые проходили лечение в одной из больниц города Суйчжоу на востоке Китая.

Ученые отметили, что в то время, как 31,5% населения данного региона страны носили очки, лишь 5,8% из почти 300 пациентов оказались в данной группе. Это подчеркивает разницу в уровне инфицирования между теми, кто носил очки, и теми, кто их не носил.

Отмечается, что данное исследование не может утверждать, что ношение очков было решающим фактором и привело к меньшему количеству случаев заражения коронавирусом. Тем не менее связь между ними является многообещающей.

Как сообщали Українські Новини, американские эпидемиологи обновили рекомендации по сдерживанию распространения коронавируса нового типа в закрытых помещениях.

Кроме того, специалисты из Колумбийского университета и японской компании Ushio Inc. разработали ультрафиолетовую лампу, которая способна убивать коронавирус в воздухе и на поверхностях предметов.

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