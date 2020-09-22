В Киеве школьные классы постепенно возвращают с "дистанционки"

Количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 5, переведенных на дистанционное обучение классов - уменьшилось на 2 до 326.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

По состоянию на 22 сентября 5 школ закрыты на карантин и 326 классов переведены на дистанционное обучение.

Также в столице временно закрыты 1 учреждение дошкольного образования и 15 групп.

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 5, переведенных на дистанционное обучение классов также не изменилось и составило 328.

Тем временем, по состоянию на 21 сентября в Киевской области на дистанционном обучении было 31 учебное заведение с 13 939 учениками.

Сегодня стало известно, что количество новых случаев коронавируса немного уменьшилось. За сутки заболели 270 человек. Всего с начала эпидемии — 20 028. За 21 сентября умерли 7 человек, всего с начала эпидемии – 325.

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