подписаться на рассылку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
22 сентября 2020, вторник, 18:35 177
Общество 2020-09-22T18:36:38+03:00
Українські Новини
В Киеве школьные классы постепенно возвращают с "дистанционки"

В Киеве школьные классы постепенно возвращают с "дистанционки"

Кира Молчанова
Киев, Школа, дистанционное обучение, коронавирус в Киеве
Школа. Фото: Pixabay, коллаж
Школа. Фото: Pixabay, коллаж

Количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 5, переведенных на дистанционное обучение классов - уменьшилось на 2 до 326.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

По состоянию на 22 сентября 5 школ закрыты на карантин и 326 классов переведены на дистанционное обучение.

Также в столице временно закрыты 1 учреждение дошкольного образования и 15 групп.

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 5, переведенных на дистанционное обучение классов также не изменилось и составило 328.

Тем временем, по состоянию на 21 сентября в Киевской области на дистанционном обучении было 31 учебное заведение с 13 939 учениками.

Сегодня стало известно, что количество новых случаев коронавируса немного уменьшилось. За сутки заболели 270 человек. Всего с начала эпидемии — 20 028. За 21 сентября умерли 7 человек, всего с начала эпидемии – 325.

Больше новостей о: Киев Школа дистанционное обучение коронавирус в Киеве

Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева Кличко, Верещук, Поживанова и Пальчевского
Жесткий карантин и снижение спроса привели к углублению падения экономики, - НБУ
Новости
Возвращение на рынки СНГ является ключевым элементом восстановления промышленности, – Бойко 19:40
Минздрав хочет увеличить количество коек для больных COVID-19 19:30
Взятка. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ поймала на взятке в 200 тысяч долларов руководителя предприятия НАН Украины 19:28
Врачи получат повышенную зарплату в конце сентября, — Минздрав 19:12
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
больше новостей
В Киеве запустили продажу SmartTicket для билетов на поезда и метро
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok