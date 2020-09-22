В Турции спасателям пришлось эвакуировать с горы украинского альпиниста

В Турции во время восхождения на гору Демирказик травмировался украинский альпинист – его пришлось эвакуировать спасателям.

Об инциденте сообщает портал Hurriyet.

Вершина Демирказик, куда напрялся украинец, в высоту 3756 метров. Это высочайшая вершина Центрального Тавра.

Инцидент произошел сегодня, 22 сентября. 45-летний украинец во время восхождения упал с четырехметровой высоты и больше не мог идти сам. Ему пришлось позвонить властям и запросить эвакуации.

Прибывшие спасатели госпитализировали его в больницу города Чамарды, где у него диагностировали перелом правой лодыжки.

Издание сообщает, что сейчас альпинист чувствует себя хорошо.

Как сообщали Українські Новини, этой зимой на востоке Турции сошла лавина, похоронив под собой туристов. Когда на место прибыли спасатели, сошла вторая лавина. В результате на горном списке погиб 41 человек.

Тем временем, в Карпатах за сезон 2019-2020 не сошло ни одной лавины – это аномалия, по мнению синоптиков.

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