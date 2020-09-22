У Туреччині рятувальникам довелося евакуювати з гори українського альпініста

П ід час сходження на гору Демірказік у Туреччині травмувався український альпініст - його довелося евакуювати рятувальникам.

Про інцидент повідомляє портал Hurriyet.

Вершина Демірказік, куди напряли українець, в висоту 3756 метрів. Це найвища вершина Центрального Тавра.

Інцидент стався сьогодні, 22 вересня. 45-річний українець під час сходження впав з чотириметрової висоти і більше не міг йти сам. Йому довелося зателефонувати владі і запросити евакуації.

Прибулі рятувальники госпіталізували його в лікарню міста Чамарди, де у нього діагностували перелом правої гомілки.

Видання повідомляє, що зараз альпініст почувається добре.

Як повідомляли Українські Новини, в лютому цього року в результаті сходження лавин в Турції кількість загиблих під лавиною на сході Туреччини сягнула 41 особи.

Тим часом в Карпатах за сезон 2019-2020 не зійшло жодної лавини - це аномалія, на думку синоптиків. Спеціалісти розповіли, що зима була без лавин через високу температуру і малу кількість снігу. Крім того, схили гір заросли чагарниками, хуртовин та відлиг не було.

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