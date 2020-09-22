У Туреччині рятувальникам довелося евакуювати з гори українського альпініста

Під час сходження на гору Демірказік у Туреччині травмувався український альпініст - його довелося евакуювати рятувальникам. Про інцидент повідомляє портал Hurriyet. Вершина Демірказік, куди напряли українець, в висоту 3756 метрів. Це найвища вершина Центрального Тавра. Інцидент стався сьогодні, 22 вересня. 45-річний українець під час сходження впав з чотириметрової висоти і більше не міг йти сам. Йому довелося зателефонувати владі і запросити евакуації. Прибулі рятувальники госпіталізували його в лікарню міста Чамарди, де у нього діагностували перелом правої гомілки. Видання повідомляє, що зараз альпініст почувається добре. Як повідомляли Українські Новини, в лютому цього року в результаті сходження лавин в Турції кількість загиблих під лавиною на сході Туреччини сягнула 41 особи. Тим часом в Карпатах за сезон 2019-2020 не зійшло жодної лавини - це аномалія, на думку синоптиків. Спеціалісти розповіли, що зима була без лавин через високу температуру і малу кількість снігу. Крім того, схили гір заросли чагарниками, хуртовин та відлиг не було.