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22 вересня 2020, вівторок, 20:52 5
Події 2020-09-22T21:45:01+03:00
Українські Новини
У Туреччині рятувальникам довелося евакуювати з гори українського альпініста

У Туреччині рятувальникам довелося евакуювати з гори українського альпініста

Кира Молчанова
Турист, Гори, українські туристи, Турція, альпіністи
Українця евакуювали з гори. Фото: hurriyet.com.
Українця евакуювали з гори. Фото: hurriyet.com.

Під час сходження на гору Демірказік у Туреччині травмувався український альпініст - його довелося евакуювати рятувальникам.

Про інцидент повідомляє портал Hurriyet.

Вершина Демірказік, куди напряли українець, в висоту 3756 метрів. Це найвища вершина Центрального Тавра.

Інцидент стався сьогодні, 22 вересня. 45-річний українець під час сходження впав з чотириметрової висоти і більше не міг йти сам. Йому довелося зателефонувати владі і запросити евакуації.

Прибулі рятувальники госпіталізували його в лікарню міста Чамарди, де у нього діагностували перелом правої гомілки.

Видання повідомляє, що зараз альпініст почувається добре.

Як повідомляли Українські Новини, в лютому цього року в результаті сходження лавин в Турції кількість загиблих під лавиною на сході Туреччини сягнула 41 особи.

Тим часом в Карпатах за сезон 2019-2020 не зійшло жодної лавини - це аномалія, на думку синоптиків. Спеціалісти розповіли, що зима була без лавин через високу температуру і малу кількість снігу. Крім того, схили гір заросли чагарниками, хуртовин та відлиг не було.

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