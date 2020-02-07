подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
ONLINE
7.02.20 15:00 Пресс-конференция о визите в Баку адвоката-представителя Исаева Эльвина в Европейском суде

  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Из-за схода лавины на востоке Турции погибли по меньшей мере 41 человек
07 февраля 2020, пятница, 13:33 12
Европа 2020-02-07T15:30:04+02:00
Українські Новини
Из-за схода лавины на востоке Турции погибли по меньшей мере 41 человек

Из-за схода лавины на востоке Турции погибли по меньшей мере 41 человек

Кира Молчанова
Турция, пострадавшие, Спасатели, Горы, Лавина, Снежная лавина
Лавина. Фото: axar.az
Лавина. Фото: axar.az

Число погибших под лавиной на востоке Турции достигло 41 человека, но работы по поиску людей продолжаются. Об этом сообщил телеканал NTV.

В сообщении говорится, что утром возобновились поиски одного из пропавших пожарных, но из-за ухудшения погодных условий, их пришлось прекратить.

Чрезвычайная ситуация произошла 4 февраля в уезде Бахчесарай провинции Ван на востоке Турции. В результате погибли пять человек и еще двое пропали. На их поиски была отправлена большая группа спасателей и людей, которые попали под вторую лавину.

Сейчас на месте происшествия работает спасательная бригада, которая ищет выживших.

Как писали Українські Новини, в Гималаях из-за схода лавины на высоте около 3230 метров пропали без вести четверо южнокорейских туристов и трое жителей Непала. Сообщается, что туристов застала лавина в популярном регионе Аннапурна.

В связи с тем, что Карпаты засыпает снегом и появился высокий риск схода лавин в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, спасатели напоминают туристам и местным жителям о том, как вести себя в случае обвала огромной снежной массы.

 

Больше новостей о: Турция пострадавшие Спасатели Горы Лавина Снежная лавина

В Стамбуле самолет загорелся и развалился на части...
В Мукачево двое мужчин устроили перестрелку на ули...
В Турции сошли сразу две лавины: погибло 26 челове...
Из-за ухудшения погодных условий в Карпатах объявл...
Шокин хочет подать иск против Байдена за оскорбления
Рассмотрение законопроекта о рынке земли может растянуться на 3-5 пленарных недель, - Корниенко
Новости
Минобороны намерено построить военные базы по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке 15:26
Чеснок. Фото: twitter.com/WHO
ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом 15:24
В 2019 Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 7,2% 15:22
Экс-первый замминистра юстиции Бернацкая внесла залог 7 млн гривен 15:14
Активисты молодежных организаций заявили о подтасовке распределения финансирования в министерстве Бородянского 15:12
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Потасовка в Раде.Фото: Страна.юа
"Первая кровь в Раде": в драке пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова 14:00
Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности 07:30
больше новостей
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление 09:45 Документ
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
В Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус 15:39
Макс Нефедов в клубе Queen на порно-шоу. Скриншот из видео
Глава Таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе 17:39
больше новостей
Показатели ртути в крови Шокина были смертельными, - врач
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok