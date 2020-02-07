Из-за схода лавины на востоке Турции погибли по меньшей мере 41 человек

Число погибших под лавиной на востоке Турции достигло 41 человека, но работы по поиску людей продолжаются. Об этом сообщил телеканал NTV. В сообщении говорится, что утром возобновились поиски одного из пропавших пожарных, но из-за ухудшения погодных условий, их пришлось прекратить. Чрезвычайная ситуация произошла 4 февраля в уезде Бахчесарай провинции Ван на востоке Турции. В результате погибли пять человек и еще двое пропали. На их поиски была отправлена большая группа спасателей и людей, которые попали под вторую лавину. Сейчас на месте происшествия работает спасательная бригада, которая ищет выживших. Как писали Українські Новини, в Гималаях из-за схода лавины на высоте около 3230 метров пропали без вести четверо южнокорейских туристов и трое жителей Непала. Сообщается, что туристов застала лавина в популярном регионе Аннапурна. В связи с тем, что Карпаты засыпает снегом и появился высокий риск схода лавин в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, спасатели напоминают туристам и местным жителям о том, как вести себя в случае обвала огромной снежной массы.