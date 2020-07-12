Это вирус: ученые выяснили причину возникновения депрессии

В то время, как многие исследования показывают наличие связи между зависимостью от гаджетов и симптомами депрессии, группа японских исследователей выяснила, что депрессию вызывает вирус герпеса шестого типа. Он находится в организме каждого человека в спящем состоянии, но реагирует на высокий стресс и приводит к развитию болезни. Ученые считают, что понимание механизмов его работы сделает диагностику депрессии на ранних стадиях эффективнее и поможет найти лекарство.

Как пишет Naked Science, команда из Медицинского университета Дзикэй в Японии представила результаты нового исследования. Они изучили шестой вид вируса герпеса человека (всего их восемь), нейтрофический вирус, распространенный во всем мире (его носителями являются 100% людей). Обычно он прячется в крови и поддерживает у носителя состояние латентной инфекции (как и другие типы герпесвирусов), то есть почти не влияет на состояние человека. Результаты опубликованы в журнале iScience.

Его концентрация становится выше при стрессе или сильной усталости, и его уже можно обнаружить в слюне. Далее он через нос попадает в обонятельную луковицу и заражает ее. Содержащийся в вирусе ген SITH-1 начинает вырабатывать белок SITH-1, а тот, в свою очередь, направляет кальций в клетки луковицы и убивает их. Главная задача обонятельной луковицы — отвечать за восприятие запахов, но она также влияет на то, какие эмоции испытывает человек, связывая с ними определенные ароматы. Поэтому, если ее функции нарушаются, стресс становится сильнее — и мозг реагирует на него, вызывая депрессию.

Протеин проявляет себя в мозге, так что определить его концентрацию достаточно сложно. Профессор Кадзухиро Кондо, один из авторов статьи, рассказал, что организм человека сам помог исследователям. Оказалось, соединение SITH-1 не может направить кальций в клетку самостоятельно: для этого ему нужно вступить в соединение с другим белком, CALM. Организм реагирует на чрезмерные дозы кальция и вырабатывает антитела, которые можно обнаружить в крови. Ученые называют их маркером того, что в организме появилось соединение SITH-1/CALM.

"Если мы обнаружим в крови специфические антитела к форме этого соединения, то сможем сделать вывод, что протеин SITH-1 уже находится в обонятельной луковице, соединился с протеином CAML и отправляет в клетки кальций. То есть мы сможем узнать об этом косвенным путем", — рассказал Кондо.

Во время экспериментов группа выяснила, что влияние протеина SITH-1 испытывают 80% страдающих депрессией. То есть, если анализ крови человека покажет высокую концентрацию протеина, можно говорить о том, что у него высок риск заболеть (он возрастает в 12 раз). Кроме того, у пациента с депрессией концентрация антител будет в 20 раз больше, чем у здоровых людей. Она обнаруживается и у тех, кто постоянно находится в плохом настроении или чем-то угнетен, и это наблюдение поможет диагностировать заболевание на ранних стадиях.

Предположение о том, что депрессия может быть вызвана вирусом, высказывалось и раньше, но доказать это не смогли. Авторы новой работы считают, что им, наконец, удалось установить причину ее возникновения. Дальнейшие исследования помогут выявить механизм развития болезни и найти лекарство.

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