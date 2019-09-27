Антидепрессанты не всегда помогают: ИИ предсказывает последствия лечения депрессии

Ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса с помощью искусственного интеллекта решили исследовать, почему употребление антидепрессантов не дает ожидаемого влияния на некоторых пациентов, сообщают "Medical Xpress".

В рамках исследования ученые проанализировали паттерны активности мозга у 300 добровольцев. Среди них были пациенты, которые принимали антидепрессанты или плацебо, а также люди без депрессии (здоровая контрольная группа).

Мозг во время обработки искусственным интеллектом. Фото: medicalxpress

Исследователи показывали участникам эксперимента картинки с "эмоциональным конфликтом": например, фотографию ослепленного яростью человека с надписью "счастье". Задача участников было сосредоточиться только на надписях.

Тест. Фото: medicalxpress

Так ученые исследовали реакцию людей на парадоксы. Вместо того, чтобы просто наблюдать только нейронные области, которые важны для прогнозирования преимуществ антидепрессантов, ученые использовали искусственный интеллект для анализа активности во всем мозге. Также ученые учитывали данные о состоянии здоровья добровольцев, их группу крови, наследственную предрасположенность к заболеваниям.

Искусственный интеллект сумел выявить значимые корреляции между активностью мозга участников и влиянием таблеток в их состояние. Так, результаты исследования показали, что участники, которые имели ненормальную нервную реакцию во время наблюдения "эмоционального конфликта", имели меньше шансов на улучшение в течение двух месяцев после начала приема лекарств.

"Нам нужно закончить игру с догадками и найти объективные меры при назначении препаратов, которые будут работать. Люди с депрессией уже страдают от безнадежности, и проблема может ухудшиться, если они примут неэффективные лекарства", - сказал доктор Мадхукар Триведи, основатель Центра исследований депрессий и клинической помощи UT Southwestern.

Доктор Триведи говорит, что для того, чтобы получить более точную картину того, как проявляется депрессия у конкретного пациента, важно изображения деятельности мозга в разных состояниях. Полученные данные помогут назначить правильные методы лечения.

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