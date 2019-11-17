Ученые сделали сенсационное открытие, как быстро облегчить симптомы депрессии

Бостонские ученые обнаружили простой и доступный каждому способ улучшить свое психическое здоровье, наладить сон и вернуть душевное спокойствие.

Многие из нас знают, что такая физическая и духовная практика, как йога, помогает восстановить душевное спокойствие, стать уравновешенным и вернуть сосредоточенность. Как сообщает Naked Science со ссылкой на издание Medical Xpress, ученые из Бостонского университета решили проверить, помогает ли йога и в целом дыхательные упражнения бороться с депрессией.

К эксперименту исследователи привлекли 32 человека в возрасте от 18 до 65 лет, страдающих депрессией. Чтобы узнать, сколько именно времени необходимо для положительного результата, ученые разделили участников эксперимента на две группы: первая на протяжении трех месяцев занималась йогой с высокой интенсивностью — три занятия по 90 минут и четыре самостоятельные тренировки на протяжении 30 минут дома в неделю (всего 123 часа йоги); между тем вторая группа обходилась двумя занятиями по 90 минут и тремя тренировками по полчаса дома за тот же срок (87 часов йоги за три месяца).

В итоге выяснилось, что после курса занятий йогой на протяжении трех месяцев абсолютно все пациенты улучшили свое самочувствие, вернули позитивный настрой, меньше переутомлялись и обрели здоровый и крепкий сон. Результаты работы опубликованы в Journal of Psychiatric Practice.

Несмотря на то что все еще не ясно, как именно йога облегчает симптомы депрессии, сочетание спокойных, легких упражнений с медитацией определенно улучшает ментальное здоровье. По словам ученых из Бостона, они надеются, что результаты их исследования мотивируют людей обратить внимание на такую древнюю практику, как йога. Конечно, замечают специалисты, в тяжелых случаях больному обязательно посещать врача и принимать назначенные лекарства, но йога может быть дополнением к лечению.

"Наши результаты помогут привлечь больше людей к занятиям йогой в качестве стратегии улучшения их здоровья и благополучия. Эти данные имеют решающее значение для сопутствующих исследований в области нейробиологии, которые помогут выяснить, как именно работает йога", — отмечает один из авторов работы, невролог Мариса М. Сильвери.

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