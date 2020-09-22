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22 сентября 2020, вторник, 20:33 181
Общество 2020-09-22T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Закарпатской области на карантине находятся 20 школ

В Закарпатской области на карантине находятся 20 школ

Елена Новикова
Закарпатская область, Коронавирус, коронавирус в Украине, Закрытие школ на карантин, Школы на карантине, Коронавирус в Закарпатской области
Школы на карантине. Фото: Pixabay
Школы на карантине. Фото: Pixabay

В то время, как в Киеве школьные классы постепенно возвращают с "дистанционки", в Закарпатской области 20 учебных заведений переведены на дистанционный режим работы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской областной государственной администрации в Facebook.

"Сейчас мы имеем 20 учебных заведений, которые находятся на дистанционном режиме, 147 классов по тех случаях, в которых лишь отдельные классы, при функционирующих учреждениях среднего образования, находятся на дистанционном режиме", - говорится в нем.

Отмечается, что в случае наличия более 50% детей, которые контактировали с больными COVID-19, может приниматься решение о прекращении функционирования учреждений среднего образования даже в "зеленой зоне" карантина.

В области работают постоянные группы, которые непосредственно находятся в учреждениях общего среднего и дошкольного образования и проверяют соблюдение всех карантинных требований, наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение требований самого образовательного процесса.

Как сообщали Українські Новини, за все время пандемии COVID-19 в Закарпатской выявили 9 265 случаев заражения.

Также в одном из райцентров Винницкой области на самоизоляцию отправили почти 700 школьников.

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