В Закарпатской области на карантине находятся 20 школ

В то время, как в Киеве школьные классы постепенно возвращают с "дистанционки", в Закарпатской области 20 учебных заведений переведены на дистанционный режим работы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской областной государственной администрации в Facebook.

"Сейчас мы имеем 20 учебных заведений, которые находятся на дистанционном режиме, 147 классов по тех случаях, в которых лишь отдельные классы, при функционирующих учреждениях среднего образования, находятся на дистанционном режиме", - говорится в нем.

Отмечается, что в случае наличия более 50% детей, которые контактировали с больными COVID-19, может приниматься решение о прекращении функционирования учреждений среднего образования даже в "зеленой зоне" карантина.

В области работают постоянные группы, которые непосредственно находятся в учреждениях общего среднего и дошкольного образования и проверяют соблюдение всех карантинных требований, наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение требований самого образовательного процесса.

Как сообщали Українські Новини, за все время пандемии COVID-19 в Закарпатской выявили 9 265 случаев заражения.

Также в одном из райцентров Винницкой области на самоизоляцию отправили почти 700 школьников.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости