У Закарпатській області на карантині знаходяться 20 шкіл

В Закарпатській області 20 навчальних закладів переведено на дистанційний режим роботи у той час, як в Києві шкільні класи поступово повертають з "дистанційки" . Про це йдеться в повідомленні пресслужби Закарпатської обласної державної адміністрації в Facebook.

"Зараз ми маємо 20 навчальних закладів, які знаходяться на дистанційному режимі, 147 класів тих випадках, в яких лише окремі класи, при функціонуючих закладах середньої освіти, знаходяться на дистанційному режимі", - йдеться в ньому.

Відзначається, що в разі наявності більше 50% дітей, які контактували з хворими COVID-19, може прийматися рішення про припинення функціонування закладів середньої освіти навіть в "зеленій зоні" карантину.

В області працюють постійні групи, які безпосередньо знаходяться в закладах загальної середньої та дошкільної освіти і перевіряють дотримання всіх карантинних вимог, наявність засобів індивідуального захисту і дотримання вимог самого освітнього процесу.

Як повідомляли Українські Новини, 21 вересня кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 884 до 181 237, кількість тих, хто помер від захворювання - на 59 осіб до 3 642.

Також у місті Могилів-Подільський Вінницької області більше ніж 700 учнів і викладачів відправили на карантин через COVID-19.

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