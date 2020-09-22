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22 сентября 2020, вторник, 17:21 389
Общество 2020-09-22T17:30:01+03:00
Українські Новини
В одном из райцентров Винницкой области на самоизоляцию отправили почти 700 школьников

В одном из райцентров Винницкой области на самоизоляцию отправили почти 700 школьников

Константин Долгий
Винницкая область, Могилев-Подольский, коронавирус в Украине, Коронавирус в Винницкой области, Коронавирус в школе, Самоизоляция учеников
Карантин в школе. Фото: pixabay
Карантин в школе. Фото: pixabay

В то время как за минувшие сутки в Украине незначительно уменьшилось количество новых случаев заражения коронавирусом, в городе Могилев-Подольский Винницкой области больше 700 учеников и преподавателей отправили на карантин из-за COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом во вторник, 22 сентября, пишет издание Місто.

Как рассказал городской голова Петр Бровко, вспышка коронавируса нового типа произошла в стенах Могилев-Подольской гимназии № 1, у четырех преподавателей которой выявили COVID-19.

По словам мэра, была экстренно созвано внеочередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в ходе которого было принято решение перевести учащихся гимназии на дистанционный формат обучения.

"Педагогический коллектив учебного заведения — 59 учителей — отправили на самоизоляцию. Также на самоизоляции находятся 27 классов, в которых учатся 683 ученика", — сказал городской голова.

Он также добавил, что в помещениях гимназии была проведена дезинфекция.

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии в Винницкой области было подтверждено 5 377 случаев заражения коронавирусом, из которых 3 563 закончились выздоровлением и еще 102 имели летальный исход.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Винницкой области обнаружили масштабное захоронение воинов Украинской Народной Республики и Галицкой армии, которые стали жертвами эпидемии тиф зимой 1919-1920 годов.

Также сообщалось, что один человек погиб в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, которое произошло в Винницкой области.

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