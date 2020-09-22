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  • Лихорадка денге может обеспечить некоторый иммунитет против коронавируса, — ученые
22 сентября 2020, вторник, 13:30 326
Наука 2020-09-22T14:00:03+03:00
Українські Новини
Лихорадка денге может обеспечить некоторый иммунитет против коронавируса, — ученые

Лихорадка денге может обеспечить некоторый иммунитет против коронавируса, — ученые

Константин Долгий
Медицина, Наука, Covid-19, Пандемия коронавируса, Лихорадка денге
Ученые. Фото: psychologos.ru
Ученые. Фото: psychologos.ru

В то время как специалисты американской CDC обновили рекомендации по сдерживанию коронавируса в закрытых помещениях, в Бразилии медики обнаружили связь между вспышками COVID-19 и лихорадки денге. Об этом пишет Reuters, передают Українські Новини.

В ходе исследования, которое провел профессор Мигель Николелис из Университета Дьюка удалось выяснить, что места с низким показателем заболеваемости коронавирусом были местами, которые в течение последних лет пережили интенсивные вспышки лихорадки тенге.

"Данное открытие позволяет рассматривать интригующую возможность иммунологической реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2″, — говорится в тексте исследования.

По словам Николелиса, если данная гипотеза окажется верной, то этом может означать, что иммунизация человека вакциной от лихорадки денге может обеспечить определенный уровень защиты от нового коронавируса.

Ученый отметил, что он и его команда наткнулись на открытие случайно во время исследования того, как коронавирус распространяется территорией Бразилии.

По состоянию на 22 сентября, Бразилия занимает третье место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса. С начала пандемии заражение выявили у более чем 4,5 млн человек.

Как сообщали Українські Новини, в ходе изучения коронавирусной инфекции COVID-19 ученые из Великобритании смогли выделить шесть основных по симптомам и признаками форм данного заболевания.

Также сообщалось, что специалисты из США выявили способность коронавируса SARS-CoV-2 проникать в ткани головного мозга и использовать нейроны для копирования самого себя.

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