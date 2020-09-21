подписаться на рассылку
27.93 28.33
32.85 33.45
˟
21 сентября 2020, понедельник, 23:50 47
Кабмин 2020-09-22T00:30:03+03:00
Українські Новини
В больницах для больных COVID-19 заняты уже 36,4% коек, — Степанов

В больницах для больных COVID-19 заняты уже 36,4% коек, — Степанов

Елена Новикова
Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом
Больница. Фото:pixabay
Больница. Фото:pixabay

В больницах, выделенных для больных коронавирусом, 36,4% коек заняты пациентами с COVID-19 или находящимися в больницах с симптомами коронавирусной болезни, в то время, как за сутки выявили 2 675 новых случаев.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", передают Українськi Новини.

"Почти из 36 тыс. коек, которые у нас отведены на сегодняшний день под больных COVID-19, уже около 13,1 тыс. коек сегодня на утро были заняты больными или с подтвержденным диагнозом, или с еще не подтвержденным диагнозом, но с симптоматикой коронавирусной болезни. Существует один путь остановить распространение COVID-19 - начать выполнять те правила, которые диктует ситуация", - сказал министр здравоохранения.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус Максим Степанов коронавирус в Украине Распространение коронавируса заражение коронавирусом

В Киеве коронавирусом болеют 267 школьников и 127 ...
Украина стала второй в Европе по суточной смертнос...
В ВСУ зафиксировали десятый летальный случай от CO...
В Киевской области начала расти заболеваемость от ...
Суд арестовал депутата Юрченко и назначил залог 3 млн гривен
В Киеве коронавирусом болеют 267 школьников и 127 педагогов
Новости
Марченко ожидает приезда миссии МВФ в октябре-ноябре 23:59
В больницах для больных COVID-19 заняты уже 36,4% коек, — Степанов 23:50
Главу Харьковского окружного админисуда разоблачили на передаче взятки 23:31
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. Украинские военные не стреляли в ответ 22:58
ПФУ направил еще 2,1 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий 22:30 Инфографика
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
больше новостей
В части территорий "красной зоны" разрешили работать школам и пассажирскому транспорту
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok