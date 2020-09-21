В больницах для больных COVID-19 заняты уже 36,4% коек, — Степанов

В больницах, выделенных для больных коронавирусом, 36,4% коек заняты пациентами с COVID-19 или находящимися в больницах с симптомами коронавирусной болезни, в то время, как за сутки выявили 2 675 новых случаев.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", передают Українськi Новини.

"Почти из 36 тыс. коек, которые у нас отведены на сегодняшний день под больных COVID-19, уже около 13,1 тыс. коек сегодня на утро были заняты больными или с подтвержденным диагнозом, или с еще не подтвержденным диагнозом, но с симптоматикой коронавирусной болезни. Существует один путь остановить распространение COVID-19 - начать выполнять те правила, которые диктует ситуация", - сказал министр здравоохранения.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.

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