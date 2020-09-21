Главу Харьковского окружного админисуда разоблачили на передаче взятки

В Харькове служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачила главу Окружного административного суда на передаче взятки, в то время, как в Киеве чиновница требовала взятку в тысячу долларов за разрешение усыновить ребенка. Для того, чтобы один из судей принял "правильное" решение глава передала 3000 долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, по данным предварительного расследования, чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу.

На данный момент продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщении главе суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ и САП задержали на получении взятки в более 1 миллион гривен директора одного из департаментов Харьковской ОГА.

До этого Государственное бюро расследований задержало в Полтаве следователя территориального управления ГБР и оперуполномоченного Полтавского управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции по подозрению в вымогательстве 80 тыс. долларов за влияние на руководство бюро и Нацполиции.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости