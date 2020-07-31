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31 июля 2020, пятница, 10:08 59
Силовые структуры 2020-07-31T10:11:08+03:00
Українські Новини
$80 тыс. за якобы за влияние на руководство ГБР и Нацполиции - задержан следователь бюро и полицейский

$80 тыс. за якобы за влияние на руководство ГБР и Нацполиции - задержан следователь бюро и полицейский

Елизавета Драбкина
Вымогательство, Нацполиция, ГБР, Взятка
Задержание следователя ГБР и полицейского за вымогательство Фото: ГБР
Задержание следователя ГБР и полицейского за вымогательство Фото: ГБР

Государственное бюро расследований задержало в Полтаве следователя территориального управления ГБР и оперуполномоченного Полтавского управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции по подозрению в вымогательстве 80 тыс. долларов за влияние на руководство бюро и Нацполиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"На основании информации, предоставленной Управлением внутреннего контроля ГБР, следователем Главного следственного управления ГБР начато уголовное производство по факту вымогательства неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц в составе следователя территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, оперуполномоченного Полтавского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции и гражданского лица", - сказано в нем.

По предварительной информации, вышеуказанные лица требовали от гражданина 80 тыс. долларов за совершение давления на следователей Нацполиции.

Таким образом, они вводили в заблуждение гражданина, сообщив, что часть из указанной суммы якобы должны были передать руководству ГБР для активизации расследования уголовного производства в отношении полицейских.

30 июля следователи ГБР совместно с управлением обеспечения личной безопасности задержали трех человек, а именно следователя теруправления ГБР, расположенного в городе Полтаве, оперуполномоченного Полтавского управления Национальной полиции и гражданское лицо после получения ими части обусловленной неправомерной выгоды - 40 тыс. долларов.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в мошенничестве и получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах (ст. 190, ч. 4. ст. 368 Уголовного кодекса) и избрании в их отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ разоблачила преступную группировку в Харькове, вымогавшую у предпринимателя 1,6 млн гривен и €40 тыс.

14 июля сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько, записавшего резонансное видео с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака Денисом, по подозрению в вымогательстве.

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