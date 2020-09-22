подписаться на рассылку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • У Раков возможно отравление, а у Дев успешный день для начинаний, — гороскоп от Глобы на сегодня
22 сентября 2020, вторник, 08:30 189
Lifestyle 2020-09-22T08:30:01+03:00
Українські Новини
У Раков возможно отравление, а у Дев успешный день для начинаний, — гороскоп от Глобы на сегодня

У Раков возможно отравление, а у Дев успешный день для начинаний, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп от Павла Глобы, Гороскоп на вторник, Павел Глоба, Астролог
Гороскоп на вторник от Павла Глобы. Фото: Pixabay
Гороскоп на вторник от Павла Глобы. Фото: Pixabay

В то время, как четыре знака зодиака избавятся от проблем и разочарований в конце сентября, сегодня стоит довести начатое до конца, чтобы достичь желаемых результатов. Подробно о том, что ждет представителей всех знаков зодиака во вторник, 22 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Старайтесь в этот день не держать все под контролем. Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом.

Телец

В этот день главными вашими спутниками будет смелость и уверенность. Доводите начатые дела до конца. Тельцов во вторник будет сопровождать уверенность и вдохновение.

Близнецы

Рекомендуется составить план действий, которые нужно выполнить, чтобы достичь своих целей и планов. Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение.

Рак

В делах особых курьезов не будет возникать, однако принимать решение может быть не легко. Будьте бдительными с едой, ведь есть высокая вероятность отравлений.

Лев

Свободное время проведите в одиночестве, почитайте, послушайте музыку. Не спешите принимать серьезные решения в личной сфере.

Дева

Все начатое в этот день имеет высокие шансы быть реализованным без особых сложностей и с большим успехом.

Весы

Тем, у кого на работе будут возникать неприятные ситуации, стоит проявить сдержанность и отдалиться от нежелательных мыслей. Негатив быстро развеется и важно не принимать его на себя.

Скорпион

Рискованные сделки и авантюрные предложения – это то, чего Скорпионам во вторник стоит избегать с двойным рвением. Оставьте на потом обдумывание важных решений, которые могут повлиять на ситуацию в вашей жизни в ближайшие годы.

Стрелец

День удачен для общения, особенно неторопливого и душевного. Удачно пройдут новые знакомства, у одиноких есть шанс найти себе пару.

Козерог

Козероги во вторник почувствуют мощный прилив вдохновения. Используйте его на воплощение близких сердцу замыслов.

Водолей

Важные дела, особенно те, которые связаны с семьей и домом, стоит решать в первой половине дня.

Рыбы

Рыбам в этот день будет трудно сосредоточиться на повседневных задачах. Водоворот эмоций и растерянность могут привести к не совсем тем последствиям, которые вам бы хотелось видеть. Впрочем все в руках представителей знака, поэтому даже совсем неудачное дело со временем сумеете наладить.

Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее уже этой осенью.

Также во вторник, 22 сентября, в Украину вернется тепло.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня Гороскоп от Павла Глобы Гороскоп на вторник Павел Глоба Астролог

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака избавятс...
Три знака зодиака смогут преодолеть любые проблемы...
Трем знакам зодиака повезет во всех делах сегодня,...
Козерогов ждут мелкие неурядицы, а Рыбам нужно при...
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла почти в 2,5 раза
И.о. директора ГБР назначен Сухачев
Новости
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла почти в 2,5 раза 10:10
Шокина допросили по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу 10:06
Главарь ультраправых из С14 Карась попал под уголовные дела, - СМИ 09:45
Степанов заявил, что не поддержал госбюджет на 2021 год 09:40
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из нескольких городов 15:47
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
больше новостей
В НАПК заявили о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok