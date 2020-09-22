У Раков возможно отравление, а у Дев успешный день для начинаний, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как четыре знака зодиака избавятся от проблем и разочарований в конце сентября, сегодня стоит довести начатое до конца, чтобы достичь желаемых результатов. Подробно о том, что ждет представителей всех знаков зодиака во вторник, 22 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Старайтесь в этот день не держать все под контролем. Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом.

Телец

В этот день главными вашими спутниками будет смелость и уверенность. Доводите начатые дела до конца. Тельцов во вторник будет сопровождать уверенность и вдохновение.

Близнецы

Рекомендуется составить план действий, которые нужно выполнить, чтобы достичь своих целей и планов. Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение.

Рак

В делах особых курьезов не будет возникать, однако принимать решение может быть не легко. Будьте бдительными с едой, ведь есть высокая вероятность отравлений.

Лев

Свободное время проведите в одиночестве, почитайте, послушайте музыку. Не спешите принимать серьезные решения в личной сфере.

Дева

Все начатое в этот день имеет высокие шансы быть реализованным без особых сложностей и с большим успехом.

Весы

Тем, у кого на работе будут возникать неприятные ситуации, стоит проявить сдержанность и отдалиться от нежелательных мыслей. Негатив быстро развеется и важно не принимать его на себя.

Скорпион

Рискованные сделки и авантюрные предложения – это то, чего Скорпионам во вторник стоит избегать с двойным рвением. Оставьте на потом обдумывание важных решений, которые могут повлиять на ситуацию в вашей жизни в ближайшие годы.

Стрелец

День удачен для общения, особенно неторопливого и душевного. Удачно пройдут новые знакомства, у одиноких есть шанс найти себе пару.

Козерог

Козероги во вторник почувствуют мощный прилив вдохновения. Используйте его на воплощение близких сердцу замыслов.

Водолей

Важные дела, особенно те, которые связаны с семьей и домом, стоит решать в первой половине дня.

Рыбы

Рыбам в этот день будет трудно сосредоточиться на повседневных задачах. Водоворот эмоций и растерянность могут привести к не совсем тем последствиям, которые вам бы хотелось видеть. Впрочем все в руках представителей знака, поэтому даже совсем неудачное дело со временем сумеете наладить.

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