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21 сентября 2020, понедельник, 19:59 303
Общество 2020-09-21T19:59:46+03:00
Українські Новини
В Киеве коронавирусом болеют 267 школьников и 127 педагогов

В Киеве коронавирусом болеют 267 школьников и 127 педагогов

Елена Новикова
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, коронавирус в Киеве, заражение коронавирусом, Коронавирус у учителя, Коронавирус у школьников
Коронавирус в школах. Фото: Pixabay
Коронавирус в школах. Фото: Pixabay

267 школьников и 127 педагогов болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве, в то время, как в Киевской области из-за коронавируса закрыли больше 30 школ.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В 122 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение всего 328 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 267 и 127 педагогов", - сообщил он.

Кличко отметил, что на данный момент 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей.

Так, закрыты по одной школе в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах столицы.

Он отметил, что в дошкольных учреждениях города из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 15 групп.

Один сад закрыт на карантин.

Наполненность детей в детских садах сегодня - примерно 50%.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 20 сентября по сравнению с предыдущим днем увеличилось на 275 человек до 19 758, умерших - на 2 до 318.

Также в Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирование. Киев остался в "оранжевой зоне".

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