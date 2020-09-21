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21 сентября 2020, понедельник, 15:24 425
Европа 2020-09-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
Австрия усилила карантинные ограничения: введен комендантский час

Австрия усилила карантинные ограничения: введен комендантский час

Валерия Драгомирова
Австрия, Коронавирус, усиление карантина
Коронавирус и Австрия. Фото: depositphotos
Коронавирус и Австрия. Фото: depositphotos

В Австрии с сегодняшнего дня, 21 сентября, вернули часть ограничительных мер из-за роста случаев коронавируса в стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Частные мероприятия, на которых отсутствуют специально обозначенные места для сидения, ограничены 10 людьми, до сих пор действовал лимит в 50 человек.

Сюда входят "социальные мероприятия в группах", например курсы йоги, игровые вечера, а также показ фильмов, выставки, свадьбы.

Требование 10 человек не касается частного жилья, поскольку контроль за квартирами невозможен по конституции.

В сфере общественного питания допускается не более 10 человек за одним столом. Обслуживание на баре запрещено. Комендантский час с 1:00 ночи применяется ко всем с понедельника, включая неформальные торжества в спортивных учреждениях.

Обязательно также носить маски в открытых общественных местах; в ресторанах маски являются обязательными для гостей, кроме случаев, когда они сидят за столом.

За прошедшие сутки в Австрии подтверждено 621 случай инфицирования коронавируса, 319 из которых - в Вене. На госпитализации находятся 341 человек, 68 из них - в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщали Українські Новини, Австрия и Чехия объявили о начале второй волны коронавируса.

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