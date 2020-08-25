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25 августа 2020, вторник, 19:47 21
Жизнь 2020-08-25T20:30:03+03:00
Українські Новини
Цены на голубику немного подскочили в конце лета. Почем сейчас продают ягоду

Цены на голубику немного подскочили в конце лета. Почем сейчас продают ягоду

Валерия Драгомирова
Ягода, голубика, Цена на голубику
Голубика. Фото: pixabay
Голубика. Фото: pixabay

Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) констатирует, что средние цены на голубику по состоянию на 25 августа повысились на 10% до 150-220 гривен/кг по сравнению с прошлой неделей (17-23 августа).

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

"Садоводы, которые сейчас реализуют голубику поздних сортов, получили возможность снова повысить цены на свою продукцию. В результате данных ценовых корректировок голубика на украинском рынке предлагается к продаже по цене 150-220 гривен/кг (5,46-8,01 доллара/кг), что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее", - сказано в нем.

Отмечается, что основной причиной растущей ценовой динамики является сокращение предложения голубики в условиях активного спроса - многие производители сообщали о том, что завершили сезон реализации летних сортов данной ягоды.

По информации специалистов, на данный момент голубика является лидером среди ягодных культур по расширению площадей.

Согласно сообщению, причина такой заинтересованности украинских садоводов в выращивании голубики кроется в стабильно высоких ценах на эту ягоду на внутреннем рынке, а также в активном спросе на нее со стороны стран ЕС, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Напомним, ранее эксперты рассказали, в чем польза голубики и как правильно ее употреблять


Тем временем фермеры хотят выращивать в Украине в три раза больше голубики

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