Эксперты рассказали, в чем польза голубики и как правильно ее употреблять

Во вторник, 18 августа, в 10:00 на телеканале "Интер" выйдет новый выпуск "Полезной программы", посвященный голубике. Эксперты расскажут, какое мощное влияние оказывают эти ягоды на здоровье человека и на что обращать внимание при их выборе, в то время, как ранее в программе сообщалось о пользе камбалы и о способах ее приготовления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Интера".

Эликсир молодости, чудо-средство для улучшения зрения, замечательный иммуномодулятор, находка для диабетиков. Чем голубика отличается от черники? В чем главная ценность синих ягод? И сколько надо съесть голубики, чтобы полезные свойства начали действовать на организм?

"Голубика и черника – родственные ягоды, и хотя они отличаются окраской и размерами, обе – настоящие копилки витаминов и микроэлементов. Их главное отличие в том, что голубика в три раза больше, чем черника и другие ягоды, насыщена антиоксидантами", - рассказывает диетолог Катерина Кондратюк.

Полезные свойства голубики:

предотвращает закупорку сосудов и развитие онкологических заболеваний;

благодаря высокому содержанию витаминов С и К голубика является прекрасным противовоспалительным средством и регулирует кроветворение;

синяя ягода замедляет старение нервных клеток;

поддерживает здоровье кишечника и поджелудочной железы;

нормализует работу сердца;

хорошо влияет на зрение.

"Голубику даже рекомендуют диабетикам, потому что она способна понижать уровень сахара в крови и ускорять обмен веществ. Это настоящий anti-age продукт, но даже с ним важно не переборщить", - утверждает Катерина Кондратюк.

Олнако диетолог предупреждает, что в день можно съесть 100-150 граммов ягод, иначе есть риск столкнуться с диареей.

"Голубика – одна из моих любимых ягод, хорошо знакома с ней с детства. Есть у нее одна интересная особенность – любит оставлять напоминание о себе, причем на самых любимых наших вещах", - признается Наталья Валевская.

По ее словам, самым простым способом является кипяток, но при условии, если пятно свежее. Нужно лить кипяток на пятно до полного его уничтожения. Не замачивайте изделие полностью в кипятке, если одежда цветная – при большой температуре она может полинять.

"Полезная программа" на "Интере" про голубику. Фото: пресс-служба

"Полезная программа" про голубику. Фото: пресс-служба

Как выбрать качественную голубику? Все ли ее сорта одинаково полезны? Как правильно употреблять голубику при сахарном диабете? Какие блюда и методы приготовления лучше всего раскрывают вкусовые качества ягод? Чем ценна голубика как косметическое средство? И как из нее приготовить мороженое? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы": председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка, диетолог Катерина Кондратюк, кондитер Елена Хант. Звездная гостья ток-шоу – певица Наталья Валевская.

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