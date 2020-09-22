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22 сентября 2020, вторник, 16:32 75
Судебная власть 2020-09-22T16:39:34+03:00
Українські Новини
Начальник патрульной полиции в Донецкой области незаконно хранил боеприпасы

Начальник патрульной полиции в Донецкой области незаконно хранил боеприпасы

Елена Новикова
Граната, Боеприпасы, ГБР, Незаконное хранение боеприпасов
Изъятые боеприпасы. Фото: ГБР
Изъятые боеприпасы. Фото: ГБР

В Донецкой области следователи Государственного бюро расследований Краматорске, сообщили о подозрении начальнику Управления патрульной полиции Департамента патрульной полиции, в то время, как в апреле полиция изъяла арсенал незаконного оружия на территории детского лагеря в Донецкой области. Во время обысков в его кабинете обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Так, сообщается, что после задержания следователями ГБР участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев, правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции, где и нашли незаконные боеприпасы и гранату.

Начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

В случае доказательства вины милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщали Українські Новини, в апреле в Марьинке правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами.

Также на Донбассе сотрудники ГосЧС обезвредили почти 500 взрывоопасных предметов за прошедшую неделю.

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