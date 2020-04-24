подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
24 апреля 2020, пятница, 20:36 917
Силовые структуры 2020-04-24T20:49:27+03:00
Українські Новини
Полиция изъяла арсенал незаконного оружия на территории детского лагеря в Донецкой области

Полиция изъяла арсенал незаконного оружия на территории детского лагеря в Донецкой области

Ирина Николенко
Оружие, Автомат Калашникова, Нацполиция, тайник с боеприпасами
Арсенал оружия. Фото: Нацполиция
Арсенал оружия. Фото: Нацполиция

В Волновахском районе Донецкой области на территории бывшего детского лагеря полицейские обнаружили два склада, в которых хранились тысячи единиц незаконного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передают Українські новини.

Оружие находилось в двух та трехэтажном зданиях. “Из незаконного оборота изъято 367 гранат, 33 гранатометы, 118 боеприпасов к РПГ, более 1600 крупнокалиберных боеприпасов, артиллерийские снаряды, мины, стрелковое оружие и более 14 000 патронов”, – говорится  в сообщении. Также среди них снайперская винтовка и автоматы Калашникова. Один из них похитили во время аннексии Крыма из одной воинской части.

Арсенал незаконного оружия. Фото: НацполицияАрсенал незаконного оружия. Фото: Нацполиция

Искали оружие и обследовали территорию с помощью овчарки Дейзи. Арсенал боеприпасов обезвредили в течении 10 часов.

Овчарка Дейзи. Фото: НацполицияОвчарка Дейзи. Фото: Нацполиция

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”. В ходе досудебного следствия устанавливается происхождение оружие а также лиц, которые были к этому причастны. Также в полиции сообщили, что это уже второй случай за эту неделю незаконного хранения оружия в Донецкой области.

Ранее Українські новини сообщали, что возле Марьинке правоохранители обнаружили тайник с арсеналом оружия.

Больше новостей о: Оружие Автомат Калашникова Нацполиция тайник с боеприпасами

Аваков после проигрыша всех возможных судов по "ра...
Военному, застрелившему сослуживца из автомата "Ка...
Основателей компании Stolitsa Group вызвали на доп...
Перед Пасхой в Марьинке правоохранители обнаружили...
Под Киевом в еще двух общежитиях вспышка коронавируса
Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, - депутат
Новости
Языковой омбудсмен Монахова решила уволиться 21:11
Украину зальют весенние дожди с ветрами. Прогноз погоды на 25 апреля 21:00
В Украине появился энергетический антикризисный штаб во главе со Шмыгалем 20:53
Арсенал оружия. Фото: Нацполиция
Полиция изъяла арсенал незаконного оружия на территории детского лагеря в Донецкой области 20:36
Ярославский рассказал сокровенное о своем президентстве в "Металлисте" 20:18
больше новостей
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
Жара и солнечный свет убьют коронавирус летом, – Белый дом 10:19
больше новостей
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
больше новостей
Цушко назвал своей провокацией подачу декларации как кандидата на должность замминистра финансов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok