Полиция изъяла арсенал незаконного оружия на территории детского лагеря в Донецкой области

В Волновахском районе Донецкой области на территории бывшего детского лагеря полицейские обнаружили два склада, в которых хранились тысячи единиц незаконного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передают Українські новини.

Оружие находилось в двух та трехэтажном зданиях. “Из незаконного оборота изъято 367 гранат, 33 гранатометы, 118 боеприпасов к РПГ, более 1600 крупнокалиберных боеприпасов, артиллерийские снаряды, мины, стрелковое оружие и более 14 000 патронов”, – говорится в сообщении. Также среди них снайперская винтовка и автоматы Калашникова. Один из них похитили во время аннексии Крыма из одной воинской части.

Арсенал незаконного оружия. Фото: Нацполиция

Искали оружие и обследовали территорию с помощью овчарки Дейзи. Арсенал боеприпасов обезвредили в течении 10 часов.

Овчарка Дейзи. Фото: Нацполиция

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”. В ходе досудебного следствия устанавливается происхождение оружие а также лиц, которые были к этому причастны. Также в полиции сообщили, что это уже второй случай за эту неделю незаконного хранения оружия в Донецкой области.

Ранее Українські новини сообщали, что возле Марьинке правоохранители обнаружили тайник с арсеналом оружия.