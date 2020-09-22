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22 вересня 2020, вівторок, 16:32 7
Судова влада 2020-09-22T18:00:03+03:00
Українські Новини
Начальник патрульної поліції в Донецькій області незаконно зберігав боєприпаси

Начальник патрульної поліції в Донецькій області незаконно зберігав боєприпаси

Елена Новикова
Національна поліція України, Боєприпаси, ДБР
Вилучені боєприпаси. Фото: ДБР
Вилучені боєприпаси. Фото: ДБР

У Донецькій області слідчі Державного бюро розслідувань Краматорську повідомили про підозру начальнику Управління патрульної поліції Департаменту патрульної поліції, водночас як у квітні поліція вилучила арсенал незаконної зброї на території дитячого табору в Донецькій області. Під час обшуків у його кабінеті виявили та вилучили гранату та понад тисячу набоїв, які зберігалися без передбаченого законом дозволу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

Так, повідомляється, що після затримання слідчими ДБР учасників злочинної групи в складі командира взводу роти тактико-оперативного реагування і трьох патрульних поліційних за підозрою в незаконному обороті наркотиків і отриманні хабарів від наркоторговців, правоохоронці провели санкціоновані обшуки в службових кабінетах керівництва управління патрульної поліції, де і знайшли незаконні боєприпаси і гранату.

Голова управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції підозрюють у придбанні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).

Зараз вирішується питання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади.

У разі доведення провини міліціонеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні в Мар'їнці правоохоронці виявили схованку з боєприпасами.

Також на Донбасі співробітники ДержНС знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень.

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