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21 февраля 2020, пятница, 08:56 69
Общество 2020-02-21T09:01:06+02:00
Українські Новини
Чаще всего переселенцы в Украине ощущали дискриминацию в сфере занятости и жилья

Чаще всего переселенцы в Украине ощущали дискриминацию в сфере занятости и жилья

Ярина Вацяк
Соцопрос, ВПЛ, Дискриминация, Переселенцы
Дискриминация (иллюстрация). Фото: etcetera.media
Дискриминация (иллюстрация). Фото: etcetera.media

8% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине, которые были опрошены Международной организацией по миграции, ощутили дискриминацию из-за статуса ВПЛ по состоянию сентябрь 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

При этом дискриминацию ощутили 9% женщин со статусом ВПЛ, мужчин - 6%.

36% ощутили дискриминацию в сфере занятости, 33% - жилья, 28% - здравоохранения, 23% - при взаимодействии с местным населением, 23% - при получении административных услуг, 4% - в сфере образования, 3% - в других сферах.

Исследование проводилось в июне-сентябре 2019 года, Международная организация по миграции опросила 7 606 респондентов: 2 046 - в личном интервью, 3 970 - в телефонном интервью и 1 227 - в 5 пунктах пропуска.

Как сообщали Українські Новини, 36% опрошенных Международной организацией по миграции переселенцев в Украине не намерены возвращаться на прежнее место проживания.

Кроме того, 53% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине не трудоустроены по состоянию на сентябрь 2019 года.

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