Из-за вспышки COVID-19 в Борисполе прекращена работа отделения больницы

В то время как мэр Киева Виталий Кличко заявил об увеличении мест в больницах для людей с коронавирусной инфекцией, в Борисполе закрыли на карантин кардиологическое отделений местной многопрофильной больницы. Об этом говорится в сообщении на странице медицинского учреждения в социальной Facebook, передают Українські Новини. По словам администрации больницы, кардиологическое отделение прекратило свою работу в понедельник, 21 сентября. Причиной для этого послужило большое количество подтвержденных случаев коронавируса среди персонала медучреждения. Кроме того, говорится в сообщении, были также зафиксировано одиночные случаи заражения коронавирусом среди работников реанимационного и терапевтического отделений больницы. "Администрация КНП "Бориспольская больница многопрофильного интенсивного лечения" просит граждан не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, так как количество больных в городе растет ежедневно", — сказано в тексте. Отмечается, что администрация не уточнила, как долго продлится карантин в закрытом отделении. Как сообщали Українські Новини, за минувшие сутки в Киеве зафиксировали незначительное снижение новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Также сообщалось, что за сутки Министерство здравоохранения в девять раз увеличило количество проводимых ПЦР и ИФА тестов.