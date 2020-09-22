Из-за вспышки COVID-19 в Борисполе прекращена работа отделения больницы

В то время как мэр Киева Виталий Кличко заявил об увеличении мест в больницах для людей с коронавирусной инфекцией, в Борисполе закрыли на карантин кардиологическое отделений местной многопрофильной больницы.

Об этом говорится в сообщении на странице медицинского учреждения в социальной Facebook, передают Українські Новини.

По словам администрации больницы, кардиологическое отделение прекратило свою работу в понедельник, 21 сентября. Причиной для этого послужило большое количество подтвержденных случаев коронавируса среди персонала медучреждения.

Кроме того, говорится в сообщении, были также зафиксировано одиночные случаи заражения коронавирусом среди работников реанимационного и терапевтического отделений больницы.

"Администрация КНП "Бориспольская больница многопрофильного интенсивного лечения" просит граждан не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, так как количество больных в городе растет ежедневно", — сказано в тексте.

Отмечается, что администрация не уточнила, как долго продлится карантин в закрытом отделении.

Как сообщали Українські Новини, за минувшие сутки в Киеве зафиксировали незначительное снижение новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Также сообщалось, что за сутки Министерство здравоохранения в девять раз увеличило количество проводимых ПЦР и ИФА тестов.

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