У Борисполі припинено роботу карідологічного відділення лікарні через спалах COVID-19

Тоді як мер Києва Віталій Кличко заявив про збільшення місць в лікарнях для людей з коронавірусною інфекцією , в Борисполі закрили на карантин кардіологічне відділеня місцевої багатопрофільної лікарні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці медичного закладу в соціальній Facebook, передають Українські Новини.

З слів адміністрації лікарні, кардіологічне відділення припинило свою роботу в понеділок, 21 вересня. Причиною для цього стала значна кількість підтверджених випадків коронавірусу серед персоналу медустанови.

Крім того, йдеться в повідомленні, були також зафіксовано поодинокі випадки зараження коронавірусом серед працівників реанімаційного та терапевтичного відділень лікарні.

"Адміністрація КНП "Бориспільська лікарня багатопрофільного інтенсивного лікування" просить громадян не нехтувати засобами індивідуального захисту, оскільки кількість хворих у місті зростає щодня", — сказано в тексті.

Зазначається, що адміністрація не уточнила, як довго триватиме карантин у закритому відділенні.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу в Києві зафіксували незначне зниження нових випадків зараження коронавірусом нового типу.

Також повідомлялося, що за добу Міністерство охорони здоров'я в дев'ять разів збільшило кількість проведених ПЛР і ІФА тестів.

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