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09 сентября 2020, среда, 09:35 1028 Видео
Политика 2020-09-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
В случае необходимости количество мест в медучреждениях для лечения COVID-19 будет увеличено, - мэр Кличко про

В случае необходимости количество мест в медучреждениях для лечения COVID-19 будет увеличено, - мэр Кличко проверил опорную больницу

Анна Рудык

Мэр Киева Виталий Кличко посетил городскую больницу №4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. А также показал видео, которое снял в медучреждении.

"Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, нуждающихся в госпитализации, - отметил мэр. - Вчера вечером побывал с проверкой в ​​городской больнице № 4, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19. Я уже ранее посещал этот медучреждение. Из главного, что сегодня отмечают врачи: в последнее время у многих инфицированных - более тяжелое течение болезни. И подавляющее большинство пациентов - в возрасте от 30 до 60 лет", - сообщил Кличко.

Он отметил, что больница №4 заполнена почти на 80 процентов. В ней есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА. Необходимыми средствами защиты и медикаментами заведение обеспечено.

"Всего в больницах столицы с 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавируса в 16 медучреждениях, заполнены 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19. Но, давайте не доводить до наихудшего сценария! Послушайте, что говорят те, кто заболел! Берегите себя!", - отметил Виталий Кличко.

 
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