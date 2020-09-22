У Києві досі гасять масштабну пожежу на звалищі

У Києві в Дарницькому районі триває гасіння пожежі на стихійному звалищі, через яку напередодні спостерігалося задимлення в столиці. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Триває гасіння пожежі на стихійному звалищі в Дарницькому районі", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що відкритого вогню немає. Триває гасіння окремих осередків тління на загальній площі 800 кв. м, з них 300 кв. м загоряння торфу і 500 кв. м - сміття. Робота з ліквідації пожежі триває. Також повідомляється, що про пожежу стало відомо о 12:45 в неділю, 20 вересня . На місці стало зрозуміло, що горить вже 500 кв. метрів сміттєвого полігону. Вогонь перейшов на торфовища на тлі того, що майже у всіх областях України було оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Через пожежу в Києві в Дарницькому районі жителям міста рекомендують не виходити з дому. У деяких районах спостерігається задимлення через горіння торфовищ. Минулого тижня під Києвом горів військовий полігон. Його вдалося загасити силами військових і рятувальників. Гасінням пожежі займалися військовослужбовці військової частини А2399, рятувальники ДСНС, Нацгвардія і лісники.