Нацполиция хочет закупить 310 спецавтомобилей за 136,6 млн гривен

После того, как Нацполиция объявила тендер на закупку 255 автомобилей, ею был объявлен новый тендер на закупку 310 автомобилей специального назначения ожидаемой стоимостью 136,59 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер разбит на 2 лота.

Предметом закупки первого лота являются 60 спецавтомобилей темных и серых цветов типа седан с маячком синего цвета на магнитной основе, второго - 250 авто белого цвета со светодиодной панелью-балкой красно-синего цвета.

Также в машинах должны быть система кондиционирования, 5 сидений, бензиновый двигатель и противоугонное устройство.

Модели транспортных средств не указаны, год выпуска - 2020.

Срок поставки - до 17 декабря.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 30 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора хочет закупить 50 профессиональных пылесосов на полмиллиона гривен.

Тем временем Служба безопасности Украины планирует купить маты для пилатеса. Ожидаемая стоимость - 16 700 гривен из государственного бюджета.

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