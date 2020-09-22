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22 сентября 2020, вторник, 13:50 465
Силовые структуры 2020-09-22T14:00:03+03:00
Українські Новини
Нацполиция хочет закупить 310 спецавтомобилей за 136,6 млн гривен

Нацполиция хочет закупить 310 спецавтомобилей за 136,6 млн гривен

Анна Рудык
Тендер, Закупки, Госзакупки, Нацполиция, Закупка автомобилей
Нацполиция. Фото: УП
Нацполиция. Фото: УП

После того, как Нацполиция объявила тендер на закупку 255 автомобилей, ею был объявлен новый тендер на закупку 310 автомобилей специального назначения ожидаемой стоимостью 136,59 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер разбит на 2 лота.

Предметом закупки первого лота являются 60 спецавтомобилей темных и серых цветов типа седан с маячком синего цвета на магнитной основе, второго - 250 авто белого цвета со светодиодной панелью-балкой красно-синего цвета.

Также в машинах должны быть система кондиционирования, 5 сидений, бензиновый двигатель и противоугонное устройство.

Модели транспортных средств не указаны, год выпуска - 2020.

Срок поставки - до 17 декабря.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 30 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора хочет закупить 50 профессиональных пылесосов на полмиллиона гривен.

Тем временем Служба безопасности Украины планирует купить маты для пилатеса. Ожидаемая стоимость - 16 700 гривен из государственного бюджета.

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