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06 августа 2020, четверг, 13:13 782
Силовые структуры 2020-08-06T15:00:03+03:00
Українські Новини
СБУ хочет купить маты для пилатеса

СБУ хочет купить маты для пилатеса

Кира Молчанова
СБУ, Тендер, Госзакупки, электронные госзакупки, Prozorro, Пилатес
Инвентарь для пилатеса. Фото: Pixabay
Инвентарь для пилатеса. Фото: Pixabay

Служба безопасности Украины планирует купить маты для пилатеса.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Тендер был объявлен 4 августа.

Товар относится к категории - инвентарь для гимнастики.

Количество матов не указывается.

При этом, ожидаемая стоимость - 16 700 гривен из государственного бюджета.

Пилатес - система физических упражнений для реабилитации после травм.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ отменила объявленный в период карантина тендер на закупку 41 автомобиля за 24,6 млн гривен.

Государственный концерн "Укроборонпром" договорился с частным предприятием "Кава тревел" (Харьков) о закупке кофемашины за 25 тыс. гривен, при этом физическое лицо-предприниматель Александр Стужук предложил самую низкую цену 95,55 тыс. гривен в другом тендере на предоставление услуги по приготовлению кофе.

Тем временем, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило тендер на закупку услуг по приобретению авиабилетов для командировок ожидаемой стоимостью 7,59 млн гривен.

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