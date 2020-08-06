СБУ хочет купить маты для пилатеса

Служба безопасности Украины планирует купить маты для пилатеса. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини. Тендер был объявлен 4 августа. Товар относится к категории - инвентарь для гимнастики. Количество матов не указывается. При этом, ожидаемая стоимость - 16 700 гривен из государственного бюджета. Пилатес - система физических упражнений для реабилитации после травм. Как сообщали Українськi Новини, СБУ отменила объявленный в период карантина тендер на закупку 41 автомобиля за 24,6 млн гривен. Государственный концерн "Укроборонпром" договорился с частным предприятием "Кава тревел" (Харьков) о закупке кофемашины за 25 тыс. гривен, при этом физическое лицо-предприниматель Александр Стужук предложил самую низкую цену 95,55 тыс. гривен в другом тендере на предоставление услуги по приготовлению кофе. Тем временем, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило тендер на закупку услуг по приобретению авиабилетов для командировок ожидаемой стоимостью 7,59 млн гривен.