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18 сентября 2020, пятница, 10:21 534
Медицина 2020-09-18T10:21:11+03:00
Українські Новини
Минздрав внес изменения в протокол лечения коронавируса

Минздрав внес изменения в протокол лечения коронавируса

Александр Савич
МОЗ, Коронавирус, министерство здравоохранения, коронавирус в Украине, протокол лечения коронавируса, Протокол лечения
В Украине изменен протокол лечения коронавируса. Фото: pexels
В Украине изменен протокол лечения коронавируса. Фото: pexels

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавируса, в то время как в Украине сегодня 191-й день карантина.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Основными изменениями протокола стали расширение использования глюкокортикоидов, определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии, дополнение протокола подходами к антимикробной терапии", – прокомментировал министр.

Кроме того, было откорректировано назначение тоцилизумаба – синтетического антитела, которое применяется при ревматоидном артрите.

Препарат проходит исследование на эффективность при тяжелых формах пневмонии, вызванной коронавирусом.

Степанов подчеркнул, что лечение COVID-19 назначается врачом с учетом индивидуального течения болезни у пациента.

Как сообщали Українські новини, за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 9,9%, новых летальных случаев – увеличилось на 13,3%.

Также Степанов рассказал, как больные коронавирусом смогут проголосовать на местных выборах 25 октября.

 

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