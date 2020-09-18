Минздрав внес изменения в протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавируса, в то время как в Украине сегодня 191-й день карантина

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Основными изменениями протокола стали расширение использования глюкокортикоидов, определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии, дополнение протокола подходами к антимикробной терапии", – прокомментировал министр.

Кроме того, было откорректировано назначение тоцилизумаба – синтетического антитела, которое применяется при ревматоидном артрите.

Препарат проходит исследование на эффективность при тяжелых формах пневмонии, вызванной коронавирусом.

Степанов подчеркнул, что лечение COVID-19 назначается врачом с учетом индивидуального течения болезни у пациента.

Как сообщали Українські новини, за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 9,9%, новых летальных случаев – увеличилось на 13,3%.

Также Степанов рассказал, как больные коронавирусом смогут проголосовать на местных выборах 25 октября.

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