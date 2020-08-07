подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Киеве чиновница требовала взятку в тысячу долларов за разрешение усыновить ребенка
07 августа 2020, пятница, 22:46 256
Политика 2020-08-07T23:05:37+03:00
Українські Новини
В Киеве чиновница требовала взятку в тысячу долларов за разрешение усыновить ребенка

В Киеве чиновница требовала взятку в тысячу долларов за разрешение усыновить ребенка

Кира Молчанова
Киев, Усыновление, Прокуратура, Чиновник, взятка чиновнику, Взятка
Ребенок Фото: pixabay
Ребенок Фото: pixabay

В Киеве начальница Службы по делам детей требовала взятку за разрешение усыновить ребенка из детского дома.

Об этом в Facebook сообщает прокуратура Киева.

Сообщатся, что за право усыновить 4-летнего ребенка чиновница требовала деньги. Ее задержали на рабочем месте в момент получения всей суммы взятки.

Женщину уже задержали правоохранители, следственные действия пока продолжаются. Ее обвиняют по статье 368 о получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Если вину женщины докажут, то ей может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, конфискация имущества.

Чиновница, которая требовала взятку. Фото: Прокуратура города Киева.Чиновница, которая требовала взятку. Фото: Прокуратура города Киева.

Взятка чиновнице. Фото: Прокуратура города Киева.Взятка чиновнице. Фото: Прокуратура города Киева.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ и САП задержали на получении взятки в более 1 миллион гривен директора одного из департаментов Харьковской ОГА.

До этого Государственное бюро расследований задержало в Полтаве следователя территориального управления ГБР и оперуполномоченного Полтавского управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции по подозрению в вымогательстве 80 тыс. долларов за влияние на руководство бюро и Нацполиции.

Больше новостей о: Киев Усыновление Прокуратура Чиновник взятка чиновнику Взятка

Кабмин проведет экстренное заседание из-за всплеска заболеваемости коронавирусом
Луцк и Тернополь вычеркивают из "красной зоны" и переводят в "оранжевую" и "желтую"
Новости
Ребенок Фото: pixabay
В Киеве чиновница требовала взятку в тысячу долларов за разрешение усыновить ребенка 22:46
Из-за украинца, не желавшего надевать маску, пришлось срочно сажать самолет в Испании 22:20
В украинском Консульстве ждут официального подтверждения факта задержания журналистов 22:02
США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг по всьому світу, - заступник голови наглядової ради ПриватБанку Шевальов 22:00
Кабмин проведет экстренное заседание из-за всплеска заболеваемости коронавирусом 21:51
больше новостей
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. Прогноз погоды на 7 августа 21:00
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил 10:22
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
больше новостей
Апелляционный суд отменил арест коллекции картин Порошенко 10:50
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
больше новостей
В Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время". Среди них есть украинцы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok