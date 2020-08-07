В Киеве чиновница требовала взятку в тысячу долларов за разрешение усыновить ребенка

В Киеве начальница Службы по делам детей требовала взятку за разрешение усыновить ребенка из детского дома.

Об этом в Facebook сообщает прокуратура Киева.

Сообщатся, что за право усыновить 4-летнего ребенка чиновница требовала деньги. Ее задержали на рабочем месте в момент получения всей суммы взятки.

Женщину уже задержали правоохранители, следственные действия пока продолжаются. Ее обвиняют по статье 368 о получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Если вину женщины докажут, то ей может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, конфискация имущества.

Чиновница, которая требовала взятку. Фото: Прокуратура города Киева.

Взятка чиновнице. Фото: Прокуратура города Киева.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ и САП задержали на получении взятки в более 1 миллион гривен директора одного из департаментов Харьковской ОГА.

До этого Государственное бюро расследований задержало в Полтаве следователя территориального управления ГБР и оперуполномоченного Полтавского управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции по подозрению в вымогательстве 80 тыс. долларов за влияние на руководство бюро и Нацполиции.