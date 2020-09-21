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21 сентября 2020, понедельник, 10:00 326
Силовые структуры 2020-09-21T10:45:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики снова нарушили перемирие, устроив провокации вблизи Марьинки

На Донбассе боевики снова нарушили перемирие, устроив провокации вблизи Марьинки

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе 20 сентября, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"20 сентября на участках ответственности наших бригад задокументировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказано в нем.

Огневая активность зафиксирована недалеко от населенного пункта Новоалександровка.

"Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы для жизни украинских воинов, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток зафиксировано два нарушения договоренностей.

В частности, вблизи Марьинки боевики совершили выстрелы в сторону Вооруженных сил из стрелкового оружия и применили гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава нет.

Как сообщали Українськi Новини, ВСУ обезвредили беспилотник боевиков на Донбассе 19 сентября.

Также 19 сентября боевики трижды нарушали режим прекращения огня, в результате чего ранен 1 украинский военный.

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