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19 сентября 2020, суббота, 20:30 13
Силовые структуры 2020-09-19T20:30:01+03:00
Українські Новини
ВСУ обезвредили беспилотник боевиков на Донбассе. Обстрелов не зафиксировано

ВСУ обезвредили беспилотник боевиков на Донбассе. Обстрелов не зафиксировано

Надежда Комендантова
Беспилотник, ООС, Ситуация в зоне ООС, зона ООС, перемирие-2020
Разминирование в зоне ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Разминирование в зоне ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 19 сентября отправив беспилотник через линию разграничения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 19 сентября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020. Так, в районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в Донецкой области, задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения", - говорится в нем.

Отмечается, что средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Также нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было.

Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

В частности в течение суток они отремонтировали 10 домов, на 31 объекте работы еще продолжаются.

Кроме того, саперами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было разминировано более 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 82 найденных взрывоопасных предмета.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 18 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Также  боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 17 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

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