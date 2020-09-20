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20 сентября 2020, воскресенье, 11:43 141
Силовые структуры 2020-09-20T12:15:05+03:00
Українські Новини
Боевики трижды устраивали провокации на Донбассе. Ранен военный

Боевики трижды устраивали провокации на Донбассе. Ранен военный

Валерия Драгомирова
Донбасс, нарушение перемирия, ООС, Раненый военный ВСУ
Военный. Фото: flickr.
Военный. Фото: flickr.

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 19 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки, 19 сентября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные подразделения Российской Федерации трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Так, факт нарушения режима прекращения огня был зафиксирован недалеко от населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций", - говорится в нем.

Отмечается, что вследствие вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу.

Также еще одно применение противником стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя.

Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе населенного пункта Водяное, на этом участке был замечен пролет вражеского БПЛА типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения.

Уточняется, что средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.
При этом с начала текущих суток, 20 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, ранее самопровозглашенная "Донецкая народная республика" обвинила украинскую сторону в незаконном сооружении укреплений в районе Шумов и анонсировала начало операции по их обстрелу.

Кроме того, Украина призвала Россию присоединиться к инспекции в районе Шумов на Донбассе. 

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