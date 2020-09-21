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21 сентября 2020, понедельник, 22:02 948
Мир 2020-09-21T23:00:02+03:00
Українські Новини
США развернули космические войска на Аравийском полуострове

США развернули космические войска на Аравийском полуострове

Александр Савич
США, Катар, Космические войска, Вооруженные силы США
Космические войска США развернули базу в Катаре. Фото: facebook/USSpaceForceDoD
Космические войска США развернули базу в Катаре. Фото: facebook/USSpaceForceDoD

Вслед за заявлением президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что у США есть "невероятное" оружие, о котором никто не знает, стало известно, что США развернули отряд космических войск в Аравийской пустыне. Об этом сообщает Associated Press.

Недавно сформированные Космические силы США вводят войска на Аравийский полуостров.

"Космические силы теперь имеют эскадрилью из 20 летчиков, дислоцированных на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, на своей первой зарубежной миссии. Силы, выдвинутые президентом Дональдом Трампом, представляют собой шестую ветвь вооруженных сил США и первую новую военную службу с момента создания ВВС в 1947 году", – сообщает Associated Press.

США сталкиваются с угрозами в регионе, связанными с ракетной программой Ирана и попытками подавить, взломать и ослепить спутники.

"Мы видим другие страны, которые чрезвычайно агрессивно готовятся к распространению конфликта в космос. Мы должны иметь возможность конкурировать, защищаться и защищать все наши национальные интересы", – сказал Associated Press полковник Тодд Бенсон, командующий войсками Космических сил в Аль-Удейде.

Скоро к отряду "основных космических операторов" присоединятся еще несколько человек, которые будут управлять спутниками, отслеживать маневры противника и пытаться предотвратить конфликты в космосе.

Бенсон не назвал страны, которые угрожают США в регионе, однако эксперты считают, что имеется в виду именно Иран, так как между странами наблюдается эскалация напряженности.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявлял, что Россия и Китай разрабатывают оружие, которое может сбивать американские спутники, потенциально разбрасывая опасный мусор в космосе и парализуя сотовые телефоны и прогнозы погоды, а также американские дроны, истребители, авианосцы и даже ядерные установки.

Как сообщали Українські новини, для космических войск США разработали униформу.

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