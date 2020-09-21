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21 вересня 2020, понеділок, 22:02 6
Світ 2020-09-21T23:00:02+03:00
Українські Новини
США розгорнули космічні війська на Аравійському півострові

США розгорнули космічні війська на Аравійському півострові

Александр Савич
США, Катар, Військові США, Космічні війська
Космічні війська США розгорнули базу в Катарі. Фото: facebook / USSpaceForceDoD
Космічні війська США розгорнули базу в Катарі. Фото: facebook / USSpaceForceDoD

США розгорнули загін космічних військ в Аравійській пустелі слідом за заявою президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що у США є "неймовірна" зброя, про яку ніхто не знає. Про це повідомляє Associated Press.

Нещодавно сформовані Космічні сили США вводять війська на Аравійський півострів.

"Космічні сили тепер мають ескадрилью з 20 льотчиків, дислокованих на авіабазі Аль-Удейд в Катарі, на своїй першій зарубіжній місії. Сили, висунуті президентом Дональдом Трампом, являють собою шосту гілку збройних сил США і першу нову військову службу з моменту створення ВПС в 1947 році", - повідомляє Associated Press.

США стикаються з погрозами в регіоні, пов'язаними з ракетною програмою Ірану і спробами придушити, зламати і засліпити супутники.

"Ми бачимо інші країни, які надзвичайно агресивно готуються до поширення конфлікту в космос. Ми повинні мати можливість конкурувати, захищатися і захищати всі наші національні інтереси", - сказав Associated Press полковник Тодд Бенсон, командувач військами Космічних сил в Аль-Удейд.

Скоро до загону "основних космічних операторів" приєднаються ще кілька людей, які керуватимуть супутниками, відстежувати маневри супротивника і намагатися запобігти конфліктам в космосі.

Бенсон не назвав країни, які загрожують США в регіоні, проте експерти вважають, що мається на увазі саме Іран, так як між країнами спостерігається ескалація напруженості.

Раніше міністр оборони США Марк Еспер заявляв, що Росія і Китай розробляють зброю, яка може збивати американські супутники, потенційно розкидаючи небезпечне сміття в космосі і паралізуючи стільникові телефони і прогнози погоди, а також американські дрони, винищувачі, авіаносці і навіть ядерні установки.

Як повідомляли Українські новини, оборонний бюджет США на 2020 рік передбачає створення Космічних військ країни. Також для нового виду військ планують розробити свій логотип, пісні і фірмову уніформу.

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