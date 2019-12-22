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22 декабря 2019, воскресенье, 15:58 284
Америка 2019-12-22T16:30:01+02:00
Українські Новини
Трамп создал Космические войска с фирменными маршами и униформой

Трамп создал Космические войска с фирменными маршами и униформой

Таня Войтюк
Дональд Трамп, ВВС США, Космические войска, США
Дональд Трамп. Фото: Facebook/The White House
Дональд Трамп. Фото: Facebook/The White House

Подписанный президентом США Дональдом Трампом оборонный бюджет на 2020 год, в котором Украине выделят 300 млн долларов, предусматривает создание Космических войск страны. 

Об этом сообщает CNN.

Это первый новый род войск в армии Соединенных Штатов с 1947 года, когда были созданы Военно-воздушные силы. Командующим новыми войсками назначен генерал Джон Рэймонд. В Космические силы будут переведены в 15 000 служащих из Военно-воздушных сил.

Трамп объяснял создание нового рода войск тем, что враги США милитаризують орбиту Земли. Предполагается, что Космические войска разместятся на шести базах. Четыре из них будут размещены в Колорадо и по одной в Алабаме и Калифорнии.

"Возможность свободно действовать в космосе позволит нам выявлять и уничтожать любые ракеты, выпущенные против Соединенных Штатов", - цитировал президента "Голос Америки". 

Также для нового вида войск планируют разработать свой логотип, песни и фирменную униформу.

Как сообщали Українські Новини, строительство "Северного потока-2" остановили из-за санкций США.

Напомним, Трампу объявили импичмент из-за скандала с Зеленским. 

 
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