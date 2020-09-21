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21 сентября 2020, понедельник, 21:00 46
Общество 2020-09-21T21:00:01+03:00
Українські Новини
В Украину возвращается тепло. Прогноз погоды на 22 сентября

В Украину возвращается тепло. Прогноз погоды на 22 сентября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Осень
Осень

22 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +21…+26 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +21…+26 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +20…+25 градусов.

На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25 градусов.

21 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +19…+21 градус, в Днепре возле Киева +17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября.

Также синоптики прогнозируют неожиданный период бабьего лета этой осенью.

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