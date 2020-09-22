Сказочный лес, эльфы и совы. Как будет выглядеть главная елка страны на Софийской площади в этом году

Организаторы рассказали, как будет выглядеть главная елка страны в этом году. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Организаторы рассказали, как будет выглядеть главная елка страны в этом году. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Несмотря на то, что до Нового года осталось больше ста дней, организаторы традиционных праздничных гуляний на Софийской площади в Киеве уже готовятся к празднику. О том, как будет выглядеть главная елка страны в этом году, и что ждет киевлян и гостей столицы на Софийской площади этой зимой, сообщает Сегодня.

Сообщается, что в этом году главная елка страны будет самой необычной за долгое время.

"Тематика Нового года 2021 – сказочный лес. Главная елка страны в этот раз будет удивлять всех. В ее основании будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной. В январе этого года мы провели соответствующие замеры и уже готовы к воплощению наших планов", – говорит Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организовывает новогодние праздники на Софийской площади.

Внутри пенька елка планируется фотозона и разнообразные развлечения.

"Площадь сказочного пенька – 34 метра, а его диаметр приблизительно 10 метров. Попасть в него желающие смогут через большие двери и выйти, спустившись по специальной лестнице. В пеньке будут открываться окошка, а из них – выглядывать совы. Пень будет служить основанием и на нем мы установим главную елку страны. Мы украсим ее специальной звездой. Высота конструкции с елочкой – до 31 метра. Это самая высокая елка на Софийской площади", – рассказывает о планах Игорь Добруцкий.

Главная елка страны в этом году будет выглядеть примерно так. Фото: Сегодня

Правда, зайти внутрь можно будет только в том случае, если этому будет способствовать эпидемиологическая ситуация в Киеве. Если массовые мероприятия в столице будут запрещены, то полюбоваться елкой можно будет только со стороны.

Вокруг елки на площади расставят пять фотозон с искусственными елками поменьше – от 8 до 10 метров. Каждая фотозона будет с разными лесными героями – эльфами, гномами и лесными животными, возле которых также можно будет сфотографироваться.

Также планируют установить елку и на Контрактовой площади. Ее хотят украсить элементами Петриковской росписи.

Как сообщали Українські новини, главная елка Украины вошла в пятерку самых красивых елок Европы.

Также в новогоднюю ночь в 2020 году рухнула главная елка в Хмельницкой области.

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