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22 вересня 2020, вівторок, 06:50 10
Суспільство 2020-09-22T06:50:01+03:00
Українські Новини
Казковий ліс, ельфи і сови. Як виглядатиме головна ялинка країни на Софійській площі цього року

Казковий ліс, ельфи і сови. Як виглядатиме головна ялинка країни на Софійській площі цього року

Александр Савич
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Організатори розповіли, як буде виглядати головна ялинка країни цього року. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Організатори розповіли, як буде виглядати головна ялинка країни цього року. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Організатори традиційних святкових гулянь на Софійській площі в Києві вже готуються до свята, попри те, що до Нового року залишилося більше ста днів. Про те, як буде виглядати головна ялинка країни цього року, і що чекає на киян та гостей столиці на Софійській площі цієї зими, повідомляє Сегодня.

Повідомляється, що в цьому році головна ялинка країни буде найбільш незвичною за довгий час.

"Тематика Нового року 2021 - казковий ліс. Головна ялинка країни цього разу буде дивувати всіх. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною. У січні цього року ми провели відповідні заміри і вже готові до втілення наших планів", - каже Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, яка організовує новорічні свята на Софійській площі.

Усередині пенька ялинки планується фотозона і різноманітні розваги.

"Площа казкового пенька - 34 метри, а його діаметр приблизно 10 метрів. Потрапити в нього бажаючі зможуть через великі двері і вийти, спустившись по спеціальній драбині. У пеньку будуть відкриватися віконця, а з них - визирати сови. Пень буде служити підставою і на ньому ми встановимо головну ялинку країни. ми прикрасимо її спеціальної зіркою. Висота конструкції з ялинкою - до 31 метра. Це найвища ялинка на Софійській площі", - розповідає про плани Ігор Добруцький.

Головна ялинка країни цього року буде виглядати приблизно так. Фото: СьогодніГоловна ялинка країни цього року буде виглядати приблизно так. Фото: Сьогодні

Правда, зайти всередину можна буде тільки в тому випадку, якщо цьому сприятиме епідеміологічна ситуація в Києві. Якщо масові заходи в столиці будуть заборонені, то помилуватися ялинкою можна буде тільки з боку.

Навколо ялинки на площі розставлять п'ять фотозон зі штучними ялинками поменше - від 8 до 10 метрів. Кожна фотозона буде з різними лісовими героями - ельфами, гномами і лісовими тваринами, біля яких також можна буде сфотографуватися. 

Також планують встановити ялинку і на Контрактовій площі. Її хочуть прикрасити елементами Петриківського розпису.

Як повідомляли Українські Новини, минулорічна головна ялинка України на Софійській площі увійшла до п'ятірки найкрасивіших ялинок Європи.

Також у Хмельницькій області в місті Дунаївці не встояла головна новорічна ялинка. Після того, як піднявся сильний вітер, святкове дерево впало.

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Новини
Організатори розповіли, як буде виглядати головна ялинка країни цього року. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Казковий ліс, ельфи і сови. Як виглядатиме головна ялинка країни на Софійській площі цього року 06:50
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