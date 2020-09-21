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21 сентября 2020, понедельник, 20:36 570
Общество 2020-09-21T21:00:01+03:00
Українські Новини
Учеников четырех школ в Ровенской области отправили на карантин

Учеников четырех школ в Ровенской области отправили на карантин

Константин Долгий
Ровенская область, Пандемия коронавируса, Карантин в школе, Коронавирус в Ровенской области
Коронавирус в школе. Фото: Pixabay
Коронавирус в школе. Фото: Pixabay

В то время как в Ивано-Франковске все школы перевели на дистанционное обучение, на Ровенщине из-за случаев коронавируса четыре учебных заведения прекратили свою работу.

Об этом рассказали сегодня, 21 сентября, во время онлайн-брифинга в Ровенской областной государственной администрации.

Так, была закрыта школа на территории Бабинской объединенной территориальной громады (ОТГ) Гощанского района Ровенской области. Еще три школы перешли на дистанционное обучение в Млинивской и Шпановской громадах.

Как объяснили в ОГА, причиной закрытия учебных заведений стала вспышка коронавируса среди учеников и преподавателей.

По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии в Ровенской области было подтверждено 11 242 случаев заражения коронавирусом. Более 8,7 тыс. человек перебороли заболевание, еще 151 человек — погиб.

Как сообщали Українські Новини, ранее вспышку COVID-19 зафиксировали среди работников Ровенской АЭС, где с начала пандемии заболевание смогли побороть более ста атомщиков.

Также сообщалось, что в Ровенской области медики заявили о первом в области случае повторного заражения коронавирусом у человека, который ранее уже смог побороть заболевание.

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