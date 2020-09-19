В США умерла известная судья Верховного суда Рут Гинзбург

Вчера, 18 сентября, в США умерла самая старшая судья Верховного суда Рут Бадер Гинзбург, известная во всем мире как борец за права женщин. Об этом сообщает NPR.

Рут Бадер Гинзбург скончалась в возрасте 87 лет, на момент смерти она находилась в своем доме в Вашингтоне, округ Колумбия, в окружении семьи.

"Наша нация утратила судью исторического значения. Мы в Верховном суде потеряли любимую коллегу. Сегодня мы скорбим, но с уверенностью, что будущие поколения будут помнить Рут Бадер Гинзбург такой, какой мы ее знали, - неутомимого и решительного борца за справедливость", - сказал председатель Верховного суда Джон Робертс.

Также в Верховном суде сообщили, что смерть женщины была вызвана осложнениями из-за метастатического рака поджелудочной железы.

В 2019 году Гинзбург дважды переносила операцию в связи с онкологией. В январе ей удалили метастазы в легких, а в августе сделали операцию на поджелудочной железе. В июле 2020 года у нее произошел рецидив рака.

Судья Гинзбург известна как создатель юридической системы борьбы за права женщин в 1970-х годах.

Она была назначена судьей Верховного суда президентом Биллом Клинтоном в 1993 году, став второй по счету женщиной в истории США, занявшей эту должность.

Гинзбург впоследствии прослужила 27 лет в Верховном суде страны.

Она придерживалась либеральных позиций и защищала гражданские права в делах, которые рассматривала верховная судебная инстанция.

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