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20 июня 2020, суббота, 20:05 12
Жизнь 2020-06-20T21:00:02+03:00
Українські Новини
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

Елена Новикова
Смерть, Властелин колец, болезнь Паркинсона, смерть актера, Иэн Холм, Бильбо Бэггинс
Иэн Холм в роли Бильбо Бэггинса во
Иэн Холм в роли Бильбо Бэггинса во "Властелине колец". Фото: New Line Cinema

19 июня в Лондоне умер 88-летний британский актер Иэн Холм, который сыграл Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", умер в Лондоне. Об этом сообщил его агент актера изданию The Guardian.

Сообщается, что акрет скончался в больнице в окружении семьи. Также его представитель рассказал, что причиной смерти Холма стали осложнения, которые возникли из-за болезни Паркинсона.

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари. Ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство. Также Иэн Холм был номинирован на премию "Оскар" как лучший артист второго плана за роль в ленте "Огненные колесницы" в 1981-м. Он — лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и театральной премии "Тони".

Иэн Холм также снялся фильмах "Пятый элемент", "Авиаторй", "Чужой", "Бразилия", "На западном фронте без перемен", "Из ада", "Послезавтра" и "Оружейный барон". Помимо этого он появился в трилогии Питера Джексона "Хоббит" и лентах "Экзистенция", "Франкенштейн" и "Бандиты во времени".

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 19 июня, также умерла младшая сестра экс-президента США Джона Кеннеди.

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