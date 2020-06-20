Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

19 июня в Лондоне умер 88-летний британский актер Иэн Холм, который сыграл Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", умер в Лондоне. Об этом сообщил его агент актера изданию The Guardian.

Сообщается, что акрет скончался в больнице в окружении семьи. Также его представитель рассказал, что причиной смерти Холма стали осложнения, которые возникли из-за болезни Паркинсона.

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари. Ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство. Также Иэн Холм был номинирован на премию "Оскар" как лучший артист второго плана за роль в ленте "Огненные колесницы" в 1981-м. Он — лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и театральной премии "Тони".

Иэн Холм также снялся фильмах "Пятый элемент", "Авиаторй", "Чужой", "Бразилия", "На западном фронте без перемен", "Из ада", "Послезавтра" и "Оружейный барон". Помимо этого он появился в трилогии Питера Джексона "Хоббит" и лентах "Экзистенция", "Франкенштейн" и "Бандиты во времени".

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 19 июня, также умерла младшая сестра экс-президента США Джона Кеннеди.